الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 3 آلاف و377 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا
كورونا

سجّلت وزارة الصحة الإيطالية، الثلاثاء، 67 حالة وفاة، و3 آلاف و377 إصابة بفيروس كورونا، على مستوى إيطاليا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

أوضحت وزارة الصحة، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفع إلى 130 ألفا و421 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4 ملايين و641 ألفا و890 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي 5 أيام.

الصحة الايطاليه كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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