الاتحاد الأوروبى يجدد التزامه بالسلام والاستقرار فى أفغانستان

جدد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التزامه بالسلام والاستقرار في أفغانستان ودعم شعبها.

جاء ذلك في بيان نشر على موقع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يقر بأن الوضع في أفغانستان يمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي برمته، لذا فإنه يؤكد دومًا الحاجة إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين، لا سيما الأمم المتحدة.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أن المشاركة العملياتية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيتم ضبطها بعناية فيما يخص التعامل مع مجلس الوزراء المؤقت المُعين من قبل حركة طالبان، ولن يضفي عليها أي شرعية أو اعتراف من جانبنا به، كما سيتم تقييمها وفقًا للمعايير الخمسة التي وافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم غير الرسمي الذي عقد في سلوفينيا في 3 سبتمبر الجاري.

تابع بيان نشر على موقع الممثل السامي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، "فإن حقوق النساء والفتيات تحظى باهتمام خاص من جانبنا".

أضاف بيان أن وجود حد أدنى من وفود الاتحاد الأوروبي على الأرض في كابول، اعتمادًا على الوضع الأمني​​من شأنه أن يسهل إيصال المساعدات الإنسانية ومراقبة الوضع الإنساني، ويمكن أن ينسق ويدعم المغادرة الآمنة والمنظمة لجميع الرعايا الأجانب والأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد.

وسيبدأ الاتحاد الأوروبي برنامجًا سياسيًا إقليميًا للتعاون مع جيران الأفغان المباشرين للمساعدة في منع الآثار السلبية غير المباشرة على المنطقة من جراء تولى طالبان للحكم في أفغانستان، ودعم المرونة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي الإقليمي، فضلاً عن الشؤون الإنسانية وحماية المُعرضين للخطر.