بريطانيا: 203 وفيات و31 ألفًا و564 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تسجيل 203 حالات وفاة، و31 ألفا و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الحكومة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 135 ألفا و455 حالة، بحسب إحصاء وزارة الصحة، بينما يقدرها مكتب الإحصاءات الوطنية بـ158 ألفا و664 حالة.

وبلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 7 ملايين و496 ألفا و543 إصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.