الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

لباقة ومؤهل عال.. شروط مسابقة ملكات جمال مصر 2021 (إنفوجراف)

ملكات جمال مصر 2021
ملكات جمال مصر 2021

 

توجت "نادين الجيار" بلقب ملكة جمال مصر 2021 miss egypt ولقّبت "حبيبة عثمان" بملكة جمال مصر للمراهقات 2021 miss eco teen وذلك في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر، واختيرت ساندرا عادل وصيفة أولى لملكة جمال مصر 2021، فيما نالت لينا أيمن لقب ملكة جمال مصر للسياحة 2021، ونغم طارق ملكة جمال مصر للبيئة، وشاهي حمدي حصلت على ميس جراند انترناشونال 2021. 

- الألقاب تؤهلهن للاشتراك بالمسابقات العالمية في هذه المجالات

"هنا البدران" وصيفة أولي و"ميران سامر" وصيفة ثانية

لملكة جمال مصر للمراهقات

تم اختيار الفائزات من 30 متسابقة من أصل 1900 فتاة تقدمت للمسابقة

◘ شروط للتقدم للمسابقة

- ألا يقل العمر عن 18 سنة والطول عن 165 سم

- الحصول على مؤهل عال

اللباقة وحسن المظهر والحضور والرؤية لخدمة المجتمع

شهد حفل الختام عروض أزياء - للأزياء الصديقة للبيئة المصنعة بإعادة التدوير.

أسئلة المقابلة الشخصية لقياس ثقافة وحضور المتسابقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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