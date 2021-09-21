كيف تختار المرأة الفستان المناسب لها حسب برجها الفلكي؟.. خبيرة أبراج تجيب

تتدخل الأبراج وتؤثر في شخصية جميع مواليدها بشكل كبير حتى في اختيارهم الأزياء التي تناسبهم وتجعلهم يميلون لتصميمات معينة أكثر من غيرها، وتختار دائما البنات الفساتين حسب المكان والوقت للمناسبة التي سيذهبن إليها.

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، كيفية اختيار المرأة الفستان المناسب لها حسب برجها الفلكي.

برج الحمل:

تناسب شخصية مولودات برج الحمل تصميمات الفساتين الجريئة والعصرية، خاصة ذات اللون الأسود فهن دائما يحبون ان تسلط الأضواء عليهن بشكل كبير وأن يخطفن أنظار كل من يتواجد في أي مكان يذهبن إليه.

برج الثور:

تحب مولودات برج الثور الأزياء الكلاسيكية أكثر من الأزياء العصرية، لذلك يتماشى معهن الفساتين الكلاسيكية بتصميم السيتينات وبألوان زاهية.

برج الجوزاء:

دائما تحب مولودات برج الجوزاء على متابعة آخر صيحات الموضة، ويحبون ارتداء التصميمات الحديثة والعصرية في ازيائهن، لذلك تتماشى معهن الفساتين العصرية ذات الألوان الزاهية.

برج السرطان:

تحب مولودات برج السرطان الإطلالات المفعمة بالأنوثة والحيوية لذلك يتماشى معهن الفساتين الأنيقة ذات القصات الأميرية والرومانسية.

برج الأسد:

تميل مولودات برج الاسد لاختيار الفساتين الكلاسيكية ذات الإطلالات الملكية، لذلك يناسبهم الفساتين المنفوشة ذات الاستايل الستيناتي.

برج العذراء:

تميل مولودات برج العذراء لاختيار الإطلالات المحتشمة لذلك يميلن لاختيار الفساتين المحتشمة والناعمة، ويفضلن الابتعاد عن التصميمات التي تبرز أنوثتهن بشكل واضح.

برج الميزان:

تدقق مولودات برج الميزان في تفاصيل ملابسهن بشكل كبير لذلك يليق معهن التصميمات العصرية ذات التصميمات الغريبة.

برج العقرب:

تحب مولودات برج العقرب الفساتين الأنيقة الفاخرة لذلك يناسبهن الفساتين الفاخرة العصرية ذات الاستايلات الملفتة.

برج القوس:

تحب مولودات برج القوس الفساتين الفخمة لذلك تتماشي معهن الفساتين ذات التصميمات الملكية المميزة.

برج الجدي:

تحب مولودات برج الجدي البساطة في كل شئ، لذلك يليق بهن الفساتين الكلاسيكية البسيطة البعيدة عن النقوشات الكبيرة.

برج الدلو:

تحب مولودات برج الدلو متابعة أحدث صيحات وخطوط الموضة، ولا يتقيدن بالعادات، ويبحثن عن كل ما هو جديد ومختلف، يليق بهن فستان زفافهن على طريقتهن الخاصة، ولن يمانعن باختيار لون آخر غير اللون الابيض.

برج الحوت:

بسبب حب مولودات برج الحوت لإبراز أنوثتهن بشكل كبير وأن يطللن بإطلالة مميزة، يختارن فستان الزفاف البراق ذو التطريزات بالشك الكثيرة مع المكياج الملفت.