أمير قطر ونائبه يعزيان الرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى

بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاما.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، بعث نائب أمير قطر عبدالله بن حمد آل ثاني، برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، برقية تعزية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.

وفاة المشير طنطاوي

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

تولى المشير طنطاوي، إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

وتخَّرج محمد حسين طنطاوي، في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم المشير طنطاوي، على القاعدة العسكرية بالهايكستب، كما أعلن الرئيس السيسي، الحداد العام في البلاد.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن».

وأضاف: «إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان».