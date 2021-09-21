النائبة أمل سلامة ناعية المشير طنطاوي: التاريخ لن ينسى تضحيات القائد العظيم

نعت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى توفى صباح اليوم، بعد مسيرة من التفاني والإخلاص والحكمة في خدمة الوطن امتدت على مدار نصف قرن.

وقالت النائبة أمل سلامة فى بيان لها، اليوم، إن التاريخ لن ينسى تضحيات القائد العظيم الذي خاض حروب التحرير منذ عام 1956، وحتى انتصارات أكتوبر 1973، مدافعًا عن تراب الوطن المقدس، واهبًا حياته للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضافت البرلمانية أن المشير حسين طنطاوى، الذي تولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أدى الأمانة بكل إخلاص تاركًا وطنًا مستقرًا، بعدما أدار البلاد فى وقت صعب، ونجح فى حماية مصر من السقوط فى حرب أهلية، حيث انحازت القوات المسلحة إلى إرادة الشعب، ليظل المشير طنطاوى قدوة للأجيال القادمة.

وتوجهت النائبة أمل سلامة بخالص التعازى إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة المصرية، وأسرة المشير طنطاوى، ولجموع الشعب المصرى، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان.

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء. تولى المشير طنطاوي إدارة شئون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012. تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.