الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم المصرية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لها منذ قليل.

وتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو moe.gov.eg

ويتيح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التعرف على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني من خلال رقم الجلوس.

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب/طالبة، حضر منهم 153794 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالب/طالبة بنسبة 87%.

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

 

ويمكن الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ع الرابط التالي: g12.emis.gov.eg

 

وبالتزامن مع تنسيق الدبلومات الفنية المقرر انطلاقه الخميس، من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2021 خلال الايام المقبلة، ويبحث العديد من الطلاب عن الاماكن الخالية التى تتوافر لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 

ففى الشعبة العلمية يوجد:

كليات الزراعة لشعبة الرياضة

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة طفولة

كليات الحقوق انتساب وانتظام

كليات التربية النوعية 

كليات الآداب انتساب وانتظام

كليات السياحة والفنادق

المعاهد الفنية للتمريض

كليات التربية الرياضية 

كليات التبرية النوعية  موسيقى – فنية

كليات التربية الفنية

كليات التربية الموسيقية

 الكليات التكنولوجية

 المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

 

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 أما الشعبة الأدبية يوجد :

بعض كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة الطفولة

كليات السياحة والفنادق 

كليات التربية الرياضية 

كليات التربية النوعية موسيقي - فنية

كليات التربية الموسيقية 

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

 معاهد التابعة للكليات التكنولوجية

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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