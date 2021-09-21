الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال إنشاءات مبنى كلية الآداب الجديد

وضع حجر الأساس للمرحلة
وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال إنشاءات مبنى كلية

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة المرحلة الثانية لمبنى كلية الآداب الجديد والتى تشمل تسليم عدد 100 طالب لكل مدرج، كما قام بوضع حجر الأساس لبداية المرحلة الثالثة لإنشاءات مبنى كلية الآداب الذى يتكون من مبنى المسرح، بالإضافة إلى 3 مدرجات بسعة 600 طالب بكل مدرج.

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وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال إنشاءات مبنى كلية الآداب الجديد

رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمود الجعيدى عميد  كلية الآداب الدكتور وائل البرعى وكيل الكلية  للتعليم والطلاب والدكتورة سهير وحيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الدكتور إبراهيم بركات عميد الكلية الأسبق، الدكتور محمد غنيم عميد الكلية الأسبق  والسادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال إنشاءات مبنى كلية الآداب الجديد

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن استكمال الإنشاءات الخاصة بمبنى كلية الآداب الجديد يأتى فى إطار خطة الجامعة والكلية لاستكمال إنشاءات المبانى التعليمية بكلية الآداب والتى تشمل المدرجات التعليمية والمعامل والقاعات الدراسية والمسرح.

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وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال إنشاءات مبنى كلية الآداب الجديد

كما افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء مدرسة عبدالوهاب الشاذلي الاعدادية المشتركة بميت الصارم على مساحة 1000 متر ومكونة من 12 فصل تعليمي بتكلفة 7 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسة والأماكن الترفيهية للطلاب ومعمل المدرسة والمكتبة.

جاء ذلك خلال جولة "المحافظ " التفقدية لافتتاح وتفقد عدد من المدارس بمركز المنصورة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية والأستاذة رحاب المزين رئيس مركز المنصورة.

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وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال إنشاءات مبنى كلية الآداب الجديد

كما افتتح "مختار" مدرسة كفر تلبانه للتعليم الأساسي على مساحة 1700 متر مكونه من 11 فصل تعليمي بتكلفة 7 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسة والمعمل وملعب المدرسة.

وتفقد " المحافظ " مدرسة صالح سيد احمد بميت خيرون الابتدائية على مساحة 1900 متر مكونة من 22 فصل تعليمي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي وتفقد الفصول التعليمية المكتبة والمعمل.

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وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال إنشاءات مبنى كلية الآداب الجديد

وكلف " مختار " وكيل وزارة التربية والتعليم بدعم مكتبات المدارس بالكتب اللازمة في التخصصات المختلفة ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة المختلفة.

كما كلف "المحافظ" وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية الدقهلية  بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع المدارس على مستوى المحافظة قبل بدء العام الدراسي الجديد لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

الدقهلية اخبار جامعة المنصورة اداب المنصورة وضع حجر أساس المسرح

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وائل لطفي

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