«ديلي ميل»: الأمير هاري دفن أحقاده وأزماته مع عائلته

أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الأمير هاري دفن أحقاده وأزماته مع عائلته، تمهيدا لتكريم جده الراحل الأمير فيليب.

وخلال التكريم الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» سيكشف هاري عن أنه يفتقد لطف دوق ادنبره ويثني على علاقته «المحببة» مع جدته الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر بث الحلقة غدا، وستعرض مقابلات من جميع أفراد العائلة المالكة وعلى رأسهم الملكة اليزابيث البالغة من العمر 95 عاما، وأولاد الأمير الراحل الثلاث وأحفاده ويليام وهاري والأميرات بياتريس ويوجيني وبيتر فيليبس وزارا تيندال لكشف ذكرياتهم الشخصية عن الأمير الراحل خلال الفيلم.

وتم تصوير المقابلات قبل وبعد وفاة الأمير فيليب في أبريل الماضي، وأجريت بشكل منفصل وتم تصوير الجزء الخاص بالأمير هاري في الولايات المتحدة، حيث يعيش بعد أن تراجع عن منصبه الملكي.

وقالت الصحيفة إن الأمير هاري الذي يشارك في أول «مشروع عائلي» له منذ تركه الواجبات الملكية بشكل حاد والانتقال إلى الولايات المتحدة، قال بشكل مؤثر «أكثر من أي شيء آخر، أفتقد روح الدعابة لديه، إلا لأنني أفتقده أكثر من أجل جدتي لأنني أعرف كم كانت قوية بشكل لا يصدق معه أنا أعلم أيضًا أنها ستكون بخير بدونه».

ويضيف: «كان الاثنان معًا أكثر الزوجين روعة بالنسبة لي، كان لدينا شخصان في حالة حب رائعة وكلاهما، منذ سن مبكرة جدًا، كرسا حياتهما للخدمة الملكية هذه رابطة لا تصدق بين شخصين».

بينما كشف ويليام عن ذكريات الطفولة قائلا: «لقد اعتاد الدخول في الكثير من المشاكل مع جدتي بسبب تغطية معظم الأماكن التي تناولنا فيها الغداء».

وأوضحت الصحيفة ان المقابلات بدأت في أوائل عام 2021 للاحتفال بعيد ميلاد فيليب المائة في يونيو الماضي، لكن البرنامج أصبح منذ ذلك الحين تكريمًا مؤثرًا لزوج الملكة بعد أن توفى في 9 أبريل الماضي، قبل شهرين من عيد ميلاده.