نائب رئيس البرلمان العربي لـ وفد البرلمان الأردني: جاهزون لوضع أطر التواصل بيننا

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن المملكة الأردنية الهاشمية لها مكانة خاصة داخل قلوب المصريين ولغة تواصل مشتركة، بين الشعبين الشقيقين وهناك علاقات ممتدة عبر التاريخ بينهما.

وأضاف عابد، خلال اجتماع وفد لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، برئاسة النائب الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، أننا جميعا تابعنا تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ودورهم في لم الشمل من أجل وجود موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن البرلمان العربي جاهز للتعامل مع البرلمان الأردني، ووضع أطر التواصل بيننا.

وذلك بحضور النائب الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة ورئيس الوفد الأردني، سعادة النائب أمغير الهملان، النائب ينال فريحات، النائب طالب الصرايرة، النائب الدكتور أحمد عشا، النائب ناجح العدوان، النائب نصار الحيصة، النائب آمال البشير، النائب فايزة عضييات، النائب هادية السرحان، الدكتور طاهر وريكات، مدير الشئون الإعلامية، خالد المعايطة، أمين سر اللجنة رامي الردايدة، رئيس قسم الشئون البرلمانية العربية في الأمانة العامة لمجلس النواب، وأعضاء الشعبة العامة للاتصالات والتواصل المرافقين للوفد البرلماني الأردني زياد خضر، مدير عام الشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، عزت الحزام، مستشار سياسي وإعلامي، مدير عام سما للبث الفضائي، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتواصل في الاتحاد العام للمنتجين العرب، وغيرهم.