الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

1.2 مليار دولار صادرات كيماوية لأفريقيا خلال عام

صادرات
صادرات

أكدت منار نصر المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق الإفريقي واحدا من المقاصد الرئيسية للصادرات من الصناعات الكيماوية، مشيرة إلى أن الصادرات من المنتجات الكيماوية والأسمدة بلغت نحو ١.٢مليار دولار بما يمثل بنحو ٢٣% من إجمالي الصادرات من الصناعات الكيماوية للعالم.

وأشارت إلى أن وضع المجلس لخطة لتنفيذية للنفاذ للسوق الأفريقي يتم من خلالها التغلب على التحديات التي تواجه النفاذ لهذا السوق، ويأتي على رأسها تعزيز العلاقات التجارية واتجاه معلومات مركزة عن أفريقيا وإتاحة الوصول لأكثر المنتجات تداولا في السوق.

وأوضحت خلال الندوة التعريفية عن منصة «مانسا» التي تم تنظيمها بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم اليوم، كيفية الاستفادة من المنصة في الترويج لمنتجاتهم والوصول لشركاءهم المشترين الأفارقة لتعزيز التجارة بين مصر وأفريقيا وأن هذه المنصة تستهدف توفير بيانات تفصلية لمعرفة العملاء في أفريقيا من خلال الفحص النافي للجهالة وتوفير معلومات وبيانات للتجارة.

وأشارت إلى أن مشكلة نقص المعلومات تواجه العديد من المستثمرين الراغبين في دخول السوق الأفريقية، لذلك تم إنشاء بوابة تنظيمية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات.

من جانبها، قالت مورين فيكا مدير مبادرة مانسا بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن مزايا مانسا لا تحصى فهي توفر نافذة واحدة للوصول عن المعلومات للعملاء فى أفريقيا من خلال نماذج موحدة وتقليل المخاطر وزيادة الإشراف والتدقيق وخفض تكاليف المطابقة والالتزام وإدارة المخاطر وتعزيز التجارة، ما يؤدى إلى فتح أبواب أفريقيا من أجل زياة التجارة فيها.

وأوصحت أن كل البيانات المتعلقة بالشركات تكون متاحة لو كانت الشركة مساهمة ومسجلة على المنصة، وأن المساهمين ليس لديهم رسوم للتسجيل وعمليات التدقيق والفحص تستغرق تقريبا 24 ساعة.

التجارة للتصدير المعلومات المخاطر الإشراف أفريقيا المساهمين المكاتب

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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