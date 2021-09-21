الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حاسبات عين شمس» تعلن عن 6 برامج دراسية مميزة بنظام الساعات المعتمدة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن 6 برامج دراسية مميزة بنظام الساعات المعتمدة تقدمها لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها في مجالات علوم ومعلومات الحاسبات:
1- تقنية المعلومات الحيوية  Bioinformatics Technology
2- هندسة البرمجيات Software Engineering
3- الذكاء الاصطناعى Artificial Intelligent
4- الأمن السيبراني Cyber Security
5- الوسائط الرقمية المتعددة Digital Multimedia
6- حوسبة الروبوتات Robotics Computing

تهدف البرامج إلي أعداد خريجين متخصصين ماهرين في المجالات المختلفة المتعددة لعلوم الحاسب، لديهم قدرة عالية على تطوير برامج ذكية حديثة للاستخدامات والتطبيقات المختلفة. 

سوف تتيح البرامج المختلفة دراسة لغات البرمجة المختلفة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والرؤية بالحاسب وقواعد البيانات والحوسبة السحابية والحوسبة المتنقلة والنظم المدمجة وأمن الشبكات وعلوم الروبوتات وعلوم البيانات الضخمة وتحليل الصور المختلفة وصور الأشعة الطبية وصور الأقمار الصناعية.

تمنح الدرجة المزدوجة من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة  UELفي برامج الكلية المميزة  كأولي الدرجات الأجنبية الممنوحة في قطاع الحاسبات والمعلومات علي مستوي الجامعات المصرية.
البرامج المختلفة تأهل الطلاب للعمل في شركات برمجيات محلية وإقليمية ودولية في مجالات مختلفة. 
الصفحة الرسمية للبرامج المميزة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس
http://chp-cis.asu.edu.eg/
متاح الآن الالتحاق بالبرامج من خلال الموقع الاكتروني 
https://ums.asu.edu.eg/البرامج التخصصية المميزة بنظام الساعات المعتمدة بحاسبات عين شمس.

الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس الثانوية العامة الطب الذكاء الاصطناعي التطبيقات ثانوية العامة الساعات المعتمدة قواعد البيانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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