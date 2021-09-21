الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة ناعية المشير طنطاوي: ضحى للوطن بكل ما يملك من جهد وعمل

طنطاوي
طنطاوي

نعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجميع العاملين بوزارة البيئة جهازيها وفروعها الإقليمية المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وأعربت وزيرة البيئة عن حزنها الشديد كواحدة من أبناء الشعب المصري لفقد رجل ضحى للوطن بكل ما يملك من جهد وعمل، وعبر بالأمة إلى بر الأمان في أصعب الظروف، فهو أحد رموز مصر الوطنية العسكرية صاحب الطراز الفريد وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وكان نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.  

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن».

وأضاف: «إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان».

واختتم الرئيس السيسي نعيه بالآية القرآنية الكريمة: «بسم الله الرحمن الرحيم (مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا) صدق الله العظيم».

البيئة وزيرة البيئة المشير المشير محمد حسين طنطاوي طنطاوى الدفاع

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