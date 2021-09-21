الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«السواح»: الحكمة في إدارة أزمة سوق المال تتطلب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

الدكتورة داليا السواح
الدكتورة داليا السواح

أكدت الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكمة في إدارة أزمة سوق المال المصري تقتضي إلغاء الأرباح الرأسمالية وليس التأجيل لبث روح الطمأنينة مجدداً في السوق. 

وأوضحت «السواح» أن السوق بدأ يتهاوي على مدار جلسات متتالية ليفقد على مدار 12 جلسة ما يقارب ١٠٠٠ نقطة بمعدل هبوط يصل لـ٩٪؜ منذ إعلان وزارة المالية الدليل الاسترشادي للتعاملات الضريبية على الأرباح الرأسمالية. 

وأضافت: «تقلص حجم التداولات إلى المنتصف وسط حالة غضب إصابت الرأي العام بعد صدور دليل الأرباح الرأسمالية الذي يعد تأكيدًا علئ عدم التأجيل مجددا وتسألت عن منطقيه تنفيذ هذا القرار للسوق؟ في الوقت الذي عانت فيه تداولات البورصة في السنوات الأخيرة من حالة من الضعف خاصةً مع أزمة كورونا العالمية التي أدت لتخارج العديد من المؤسسات منه ووسط تنافسية عالية من الأسواق العالمية والعربية وما زالت تبحث سبل التحفيز لتنشيط أسواقها».

وقالت إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ستعاود البورصة المصرية مجدداً إلى استقطاب أموال المصريين بالخارج وعودة رؤوس الأموال مجددا ليدخل السوق المصري من جديد حلبة السباق ويعاود ترتيبه ضمن أفضل الأسواق العالمية جاذبه للاستثمار. 

وأشارت إلى أن البورصة مرأة الاقتصاد وتعاني منذ سنوات من أنها لا تعبر بالمرة عن حجم الإنجاز الذي تقوم به الدولة وسط قياده سياسية حكيمة كما نطمح من خلال الطروحات القوية المرتقبة وأدوات تشجيعية للشركات وتحفيزية للقيد فكيف يتم ذلك وسط فرض ضرائب جديدة على سوق نظائره جميعا يبحثون سبل التحفيز والتيسير على مواطنيه والمستثمرين؟.

داليا السواح رجال الاعمال البورصة المصرية راس المال جمعية رجال الأعمال المصريين

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وائل لطفي

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