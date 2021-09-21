الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات تموينية موسعة على المطاعم والمخابز والكافيتريات بمطروح

حملات تموينية
حملات تموينية

كلف حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بتشكيل حملة رقابية تموينية مفاجئة على مرسي مطروح، من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وعدد من المفتشين ومنهم مفتش التموين محمد على يوسف، وأمجد قنديل مفتش تموين، وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين، وذلك إلى المخابز البلدية والمحال التجارية والكافيتريات والمطاعم  بمدينة مرسى مطروح.

وأكد الشيباني أن الحملة الرقابية المكثفة على مرسي مطروح تضمنت ضبط إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات  وإنتاج خبز ناقص الوزن وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، وعدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في إنتاج الخبز، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية.

وتم تحرير المحاضر بقسم شرطة مطروح للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

مباحث التموين المخابز حملة محافظ مطروح قسم شرطة النائب العام الاسواق نظافة التجارة الداخلية فاسدة الصلاحية مرسى مطروح الإجراءات القانونية محاضر مخابز مخالفات تموينية علي المصيلحي تموين مطروح وكيل وزارة التموين

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وائل لطفي

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