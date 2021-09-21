حملات تموينية موسعة على المطاعم والمخابز والكافيتريات بمطروح

كلف حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بتشكيل حملة رقابية تموينية مفاجئة على مرسي مطروح، من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وعدد من المفتشين ومنهم مفتش التموين محمد على يوسف، وأمجد قنديل مفتش تموين، وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين، وذلك إلى المخابز البلدية والمحال التجارية والكافيتريات والمطاعم بمدينة مرسى مطروح.

وأكد الشيباني أن الحملة الرقابية المكثفة على مرسي مطروح تضمنت ضبط إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، وعدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في إنتاج الخبز، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية.

وتم تحرير المحاضر بقسم شرطة مطروح للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.