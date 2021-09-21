جامعة بني سويف تطلق قافلة لقرية أشمنت ضمن «حياة كريمة»

قاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية وبيطرية وتوعوية شاملة إلى قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .

وذلك بمشاركة عشرة كليات وبالتعاون مع مديرية الصحة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والمشرف على القافلة، والدكتور أحمد بغدادى وكيل مديرية الصحة، ولفيف من طلاب الكليات المشاركة وطلاب من أجل مصر.

وأكد رئيس الجامعة، أن القافلة تعد واحدة من سلسلة قوافل تقوم الجامعة بتنظيمها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، والتي تهدف إلى تطوير الريف المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية، مؤكدًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والبيطري ، والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض، وعلوم ذوى الاحتياجات وعلوم الأرض والحقوق والخدمة الاجتماعية.

وأكد رئيس الجامعة، أن القافلة تقدم حملات توعوية حول عدة موضوعات، من بينها الوقاية الصحية ، والتوعية بالوقاية من فيروس كورونا والتأكيد على أهمية اللقاح، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي البيئي وذلك في إطار تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة.

جانب من الحدث

وأكد الدكتور سامح المراغي، علي أهمية تنظيم القوافل في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية وتوفير خدمة طبية متميزة، موضحًا أهمية المبادرات المجتمعية في تغيير وتطوير المجتمعات، ومواجهة المشكلات المجتمعية، وضرورة الاستثمار في العنصر البشري.

جانب من الحدث

وفى سياق آخر… ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعات لجنة المنشآت، ومركز المؤتمرات، و لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس.

جانب من الحدث

جانب من الحدث