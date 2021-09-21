في يومه العالمي..أطعمة تقي العقل من الإصابة بـ ألزهايمر

يحتفل العالم باليوم العالمي للزهايمر، 21 سبتمبر، لتسليط الضوء على معاناة 7 ملايين شخص حول العالم، وأسرهم من المرض.

الزهايمر:

أحد أعراض الشيخوخة الطبيعية، يؤثر على الذاكرة والتفكير والمهارات اللغوية ويقلل من الفهم والقدرة على التعلم والإدراك، يتميز بنوعين من البروتينات في الدماغ التشابك (تاو) واللويحات (بيتا أميلويد) عندما تتراكم هذه البروتينات، فإنها تقتل خلايا الدماغ وتسد المسارات العصبية.

وفقًا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، فإنه يمكن للناس تقليل مخاطر التدهور المعرفي والخرف ومرض الزهايمر عن طريق بعض الأكلات واتباع انظمة غذائية معينة حسب موقع nia.nih.

يمكن أن يساعد تناول طعام معين أو اتباع نظام غذائي معين في منع أو تأخير الخرف الناجم عن مرض الزهايمر، فقد اشارت العديد من الدراسات إلى أن ما نأكله يؤثر على قدرة الدماغ المتقدم على التفكير والتذكر.

نظام مايند الغذائي:

يتكون نظام مايند الغذائي من 10 مجموعات الخضروات الورقية الخضراء، والخضروات الأخرى، والمكسرات، والتوت، والفاصوليا، والحبوب الكاملة، والأسماك، والدواجن، وزيت الزيتون وهو على النحو التالي:

البروتين:

يستدعي النظام الغذائي تناول الفاصوليا كل يومين والدواجن مرتين في الأسبوع والأسماك مرة واحدة في الأسبوع كل هذه الأطعمة غنية بالبروتين وقليلة الدهون المشبعة، مما يجعلها جيدة للصحة العامة وصحة الدماغ.

الخضار والحبوب:

يحتاج الناس إلى سلطة وخضروات أخرى وثلاث حصص من الحبوب الكاملة يوميًا أي نوع من الخضروات سيفي بالغرض، خاصة الكرنب واللفت والسبانخ فهم جيدين بشكل خاص على الرغم من وجود القليل من الأبحاث حول وظائف المخ والحبوب إلا أن جزء من العلم وراء نظام مايند الغذائي قد يشمل كيفية عمل الأطعمة معًا.

الوجبات الخفيفة:

المكسرات والتوت وجبات خفيفة مثالية كلاهما مرتبطان بتحسين صحة الدماغ يساعد التوت الأزرق والفراولة، على وجه الخصوص على إبقاء العقل يعمل في أفضل حالاته وقد يبطئ الأعراض المرتبطة بمرض الزهايمر.

زيت الزيتون:

زيت لذيذ وخفيف وصحي يمكن اضافته على الخبز والسلطة والمكرونة والخضروات المطبوخة وأي عدد من الأشياء الأخرى، كما ثبت أنه يحسن وظائف المخ على المدى الطويل ويحمي من الخرف.

المجموعات غير الصحية:

يحد نظام مايند الغذائي على وجه التحديد من اللحوم الحمراء والزبدة والسمن والجبن والمعجنات والحلويات والأطعمة المقلية أو السريعة، يجب تناول أقل من 4 حصص في الأسبوع من اللحوم الحمراء وأقل من ملعقة كبيرة من الزبدة يوميًا، وأقل من حصة أسبوعًا من كل مما يلي الجبن كامل الدسم والأطعمة المقلية والوجبات السريعة.

الصودا والمشروبات السكرية الأخرى:

إذا كان يرغب الاشخاص في الحفاظ على عقلهم حاد مع تقدمهم في العمر، يجب ان يبتعدوا عن المشروبات ذات السكريات العالية، وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الصودا والمشروبات السكرية الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة قد تتسبب هذه المشروبات، التي غالبًا ما تحتوي على نوع من السكر يسمى الفركتوز، في تصغير أجزاء معينة من الدماغ.

البطاطس المقلية والأطعمة المقلية الأخرى:

يميل الأشخاص الذين يأكلون الكثير من الأطعمة المقلية والمعالجة إلى أن يكون أدائهم أسوأ في الاختبارات التي تقيس مهارات التفكير لانها تسبب التهاب يمكن أن يتلف الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم وتؤذي الدماغ نفسه.