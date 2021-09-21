الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتوجيهات رئاسية.. إجراء قسطرة القلب لـ «طفلة الرويسات» (صور)

علاج طفلة الرويسات
علاج طفلة الرويسات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته الأخيرة لحى الرويسات،  بمدينة شرم الشيخ والتي استمع خلالها لطلبات المواطنين ، ومن ضمنها اجراء جراحة للطفلة هند عبد الموجود ، التي تبلغ من العمر 6 سنوات.

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علاج طفلة الرويسات

وبناءاً على توجيهات الرئيس فقد قام اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء،  بالتنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، وتحت اشراف الدكتور  أيمن رخا ، وكيل وزارة الصحة ، بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للطفلة بمستشفى شرم الشيخ الدولي ، وكان التشخيص بعمل قسطرة قلب ، وعليه تم تحويل الطفلة بسيارة اسعاف مجهزة لمعهد القلب بالقاهرة لأجراء العملية الجراحية ، التي تم اجراءها بنجاح.

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علاج طفلة الرويسات

فيما تقدم أهالي الطفلة ومنطقة الرويسات بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة من سيادته ، كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير على الدعم المقدم من محافظ جنوب سيناء ، ووزيرة الصحة والسكان.

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علاج طفلة الرويسات

وكان  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،  قد التقي بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بالسيدة إيمان شمس التي التقي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية المفاجئة لمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، أثناء زيارته الأخيرة بشرم الشيخ.

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علاج طفلة الرويسات

ومؤخرا ، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، ووقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم،، فيما كثفت محافظة جنوب سيناء من إجراءاتها الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

السيسي الرويسات جنوب سيناء طفلة علاج

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وائل لطفي

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