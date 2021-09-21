«بنصور مقلب».. 3 أطفال تسببوا في وفاة طفلة مريضة بالقلب في الجيزة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر إصابتها بنوبة قلبية نتيجة مزاح أطفال من أهالي منطقتها معها أثناء انقطاع الكهرباء واختبائهم ليظهروا أمامها فجأة والتسبب في وفاتها، بمركز ناهيا في محافظة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة كرداسة بلاغًا من الأهالي يفيد مصرع طفلة لم تتجاوز الـ 12 عاما، وبالانتقال وفحص البلاغ تبين أن الطفلة تدعي "م.ش"، حيث كانت تمشي بالطريق أثناء انقطاع الكهرباء بقريتها ناهيا، وقام صبيان بالاختباء و إفزاعها مما أدى إلى مصرعها بعدما أصيبت بسكتة قلبية.

وتبين أن المتهمين كانا يقومان بتصوير مقالب، وارتكبا الواقعة وأفزعا الطفلة مختبئين أثناء مرورها بالطريق وقت انقطاع التيار الكهربائي دون علمها مما أدى إلى مصرعها، كما تبين أن الطفلة مصابة بروماتيزم في القلب ما تسبب في سرعة وفاتها وأنها فقدت حياتها بعدما شاهدت طفلا آخر مرتديا قناعا وممسكا بسكين بلاستيك.

- أقوال الشهود العيان

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان أن جميع الأطفال المتهمين والطفلة المتوفية من منطقة واحدة ،وأنهم جيران وأن الواقعة لم تكن مقصود منها الوفاة لكنها جاءت بسبب اللهو والمزاح، وتم ضبط أحد المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.