«صحة شمال سيناء»: ننسق مع «الأوقاف» لتوعية المواطنين بمواجهة كورونا

قال الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، أنه يتم تكثيف الحملات التوعوية على مستوى المحافظة لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، وبما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأضاف مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن هناك مشاركة من مديرية الأوقاف في حملات التوعية والتثقيف الصحي لنشر الوعي بين المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في مختلف الصلوات والدروس الدينية وخطبة الجمعة.

كما يواصل فريق التواصل المجتمعي إلى جانب فرق التثقيف والإعلام الصحي نشر الوعي في مختلف المناطق والتركيز على أماكن التجمعات والمناطق المزدحمة، مناشدا المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على التطعيم أو التوجه إلى مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى العريش العام لحجز اللقاح، مؤكدا أن التطعيم أمن وفعال ويحمي من الإصابة بالمرض ومضاعفاته الخطيرة.

وأشار الدكتور حاسم حمدي، إلي أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يمثل تهديدا علينا، و منظمة الصحة العالمية حذرت هذا الأسبوع، من أن البيانات التي قدمتها بعض الدول تشير إلى أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "دلتا" ترفع مخاطر دخول المصابين للمستشفى.

وشدد على عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية من غسل الأيدي والحفاظ على نظافتها باستمرار، و الحفاظ على التباعد الجسدي، ارتداء الكمامات، التواجد في أماكن جيدة التهوية، و تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة وغيرها، كما يجب دائما فتح النوافذ في المناطق المغلقة والحفاظ على التهوية لحماية أنفسنا ومن حولنا.

من جانبه أوضح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن استراتيجية العمل مستمرة مع زيادة الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تكثيف الرسالة التوعوية بالتعاون مع مديرية الأوقاف لنشر التوعية بالمساجد على مستوى المحافظة، وأن التوعية مستمرة .