الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار ينزل عن قمة شهر والبحث عن الأمان يرفع الين والفرنك

الدولار
الدولار

علق الدولار الأمريكي دون أعلى مستوى له في شهر الذي لامسه خلال الليل مع استقرار الأسواق
العالمية اليوم الثلاثاء، في حين يبحث المستثمرون، الذين يستعدون لتعثر محتمل لشركة التطوير العقاري تشاينا إيفرجراند، عن الأمان في الين والفرنك السويسري.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، انخفض مؤشر الدولار إلى 93.12 بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 23 أغسطس عند 93.45 في الجلسة السابقة.

واستفادت الكرونة النرويجية من انتعاش الأسواق إلى جانب ارتفاع أسعار السلع، إذ ارتفعت بنحو واحد بالمئة، مما أدى إلى محو معظم الخسائر التي تكبدها خلال الليل.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.1 بالمئة لكل منهما.

وقبل أن تعصف أزمة ديون إيفرجراند بالأسواق، تلقى الدولار الدعم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع مع توقع اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته رويترز أن يشير صانعو السياسات إلى توقعات بتأجيل خطة الخفض التدريجي للتحفيز إلى نوفمبر.

وارتفع الفرنك السويسري إلى 1.0869 مقابل اليورو، لكنه ظل بالقرب من الذروة التي بلغها أمس الاثنين عند 1.08750.

واستمرت معاناة العملات المشفرة وسط عزوف عن المخاطرة، إذ استقرت بتكوين إلى حد كبير قرب 43 ألف دولار اليوم بعد أن لامست في وقت سابق 40192.90 دولار للمرة الأولى منذ السادس من أغسطس.

وانتعشت منافستها الأصغر إيثر بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى 3076 دولارا بعد انخفاض إلى 2803.20 دولار، وهي أيضا أول مرة منذ السادس من أغسطس.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع ، بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الرهان على قوة الاقتصاد الأمريكي، واحتمالات التخلي عن برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

الدولار التطوير العقاري الين الفرنك السويسري العملات بتكوين

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

السيسى يطلق اسم المشير طنطاوى على القاعدة العسكرية بالهايكستب

الرئيس السيسي: منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت كفاءتها

تصدى بحكمة واقتدار لمخاطر أحاطت بمصر.. ماذا قال الرئيس السيسي عن طنطاوي؟

النتيجة بالألوان.. قرار جديد بشأن مقررات وأسلوب تقييم رابعة ابتدائى

«تأمين المحاور من الأشرار».. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح مشروعات سيناء

قطار العياط ينهي حياة طفل أثناء عبور شريط السكة الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» ترحب بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة