الدولار ينزل عن قمة شهر والبحث عن الأمان يرفع الين والفرنك

علق الدولار الأمريكي دون أعلى مستوى له في شهر الذي لامسه خلال الليل مع استقرار الأسواق

العالمية اليوم الثلاثاء، في حين يبحث المستثمرون، الذين يستعدون لتعثر محتمل لشركة التطوير العقاري تشاينا إيفرجراند، عن الأمان في الين والفرنك السويسري.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، انخفض مؤشر الدولار إلى 93.12 بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 23 أغسطس عند 93.45 في الجلسة السابقة.

واستفادت الكرونة النرويجية من انتعاش الأسواق إلى جانب ارتفاع أسعار السلع، إذ ارتفعت بنحو واحد بالمئة، مما أدى إلى محو معظم الخسائر التي تكبدها خلال الليل.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.1 بالمئة لكل منهما.

وقبل أن تعصف أزمة ديون إيفرجراند بالأسواق، تلقى الدولار الدعم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع مع توقع اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته رويترز أن يشير صانعو السياسات إلى توقعات بتأجيل خطة الخفض التدريجي للتحفيز إلى نوفمبر.

وارتفع الفرنك السويسري إلى 1.0869 مقابل اليورو، لكنه ظل بالقرب من الذروة التي بلغها أمس الاثنين عند 1.08750.

واستمرت معاناة العملات المشفرة وسط عزوف عن المخاطرة، إذ استقرت بتكوين إلى حد كبير قرب 43 ألف دولار اليوم بعد أن لامست في وقت سابق 40192.90 دولار للمرة الأولى منذ السادس من أغسطس.

وانتعشت منافستها الأصغر إيثر بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى 3076 دولارا بعد انخفاض إلى 2803.20 دولار، وهي أيضا أول مرة منذ السادس من أغسطس.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع ، بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الرهان على قوة الاقتصاد الأمريكي، واحتمالات التخلي عن برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.