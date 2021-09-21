الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية العراقي يشارك بالاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية

فؤاد حسين
فؤاد حسين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف إن الوزير فؤاد حسين شارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية.

وأضاف الصحاف في بيان - حسبما نقلت قناة “السومرية نيوز” العراقية - إن "وزير الخارجية فؤاد حسين شارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد في مقر بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحِدة في دورتها الـ76".

وأشار إلى أن المشاركة جاءت لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية، وتعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا العربية في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية .
 

بغداد الخارجية العراقية العراق مجلس جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية

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