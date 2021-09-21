وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد يناقشان مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي

استقبلت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة خطة مشروعات المحافظة المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وأوضحت السعيد أنه وفقًا للاستثمارات الموجهة للمحافظة في الخطة الاستثمارية، فإن قطاع الكهرباء حصل على النسبة الأكبر من الاستثمارات المستهدفة.

كما أكد الزملوط أن اللقاء تضمن مناقشة الخطط والمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها تلك المشروعات، وخطط التوسع في التنمية العمرانية وموقف مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة، ومشروعات تدعيم الخدمات بقطاعات الصحة والكهرباء والطرق.

وفي سياق متصل التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير المناطق الحضرية وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة حاليا بتمويل من الصندوق.

كما بحثا سبل التعاون المشترك لتطوير المناطق والأسواق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة ومنها درب السندادية وعين الدار وإعادة إحياء منطقة حسن فتحي.

يُذكر أنه بالتعاون بين المحافظة والصندوق قد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من تطوير منطقة بلاط الإسلامية بتكلفة ١٨ مليون جنيه، وتطوير المناطق غير المخططة بالقلقان الشرقي والبري و السبط الشرقي و السبط البحري والمجاهدين، حيث تم الإنتهاء من إحلال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وجاري استكمال أعمال دهانات الواجهات و رصف الطرق وتوصيل الغاز الطبيعي، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو٥٧ مليون جنيه.

كما شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، امس الاثنين، بالمؤتمر الذي عقد بالقاهرة بعنوان " الصعيد أرض الفرص" حول جهود الدولة في جذب الإستثمارات للصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات منظمات المال والأعمال.

واستعرض الزملوط خلال كلمته بجلسة "الوادي الجديد... فرص كبيرة ومستقبل واعد" الفرص الإستثمارية الواعدة والمقومات الطبيعية والبيئية التي تحظى بها المحافظة، وكذلك المشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات لتحقيق التنمية على أرض المحافظة.