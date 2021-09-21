الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطل بالعامرية بتهمة حيازة 35 ألف قرص مخدر

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، للمرة الثانية تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 35 ألف قرص مخدر من عقار “التامول” بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعقار المخدر وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين، ألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم أثناء إستقلاله سيارة.
وبتفتيشه عثر بحوزته على 35 ألف قرص مخدر لعقار “التامول” ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

جديد تحقيق الإسكندرية قسم شرطة مدير تنسيق اجراءات عملاء سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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