الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أماكن وتمركزات سيارات لقاح كورونا في كفر الشيخ

تطعيم المواطنين
تطعيم المواطنين

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه تم افتتاح 10 أماكن جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا بمحافظة كفرالشيخ، حيث يمكن للمواطنين التسجيل المبدئي على موقع الوزارة http://egcovac.mohp.gov.eg والذهاب فورا لهذه الأماكن لتلقي اللقاح دون انتظار أي رسائل.

وتنشر "الدستور" أماكن تلقي لقاح كورونا وهي: قصر ثقافة الحامول، مركز شباب كفرالشيخ، مركز شباب دسوق ، مركز شباب بلطيم ، مركز شباب بيلا ،مركز شباب قلين،مركز شباب الرياض ،مركز شباب سيدي سالم، مركز شباب مطوبس، مركز شباب فوه.

وأما أماكن تلقي اللقاح الأساسية (الذهاب إليها في حالة تلقي رسالة) هي: مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام،  مستشفى قلين المركزى ، مستشفى سيدى سالم المركزى، المركز الطبي بكفرالشيخ، مستشفى سيدى غازى المركزى، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبى بالحامول،  مستشفى برج البرلس المركزي، تلمركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ،  مستشفى العبور بكفرالشيخ، وحدة سيدي مبارك الصحية، مكتب صحة سيدي غازي.

ومراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين (الذهاب إليها في حالة تلقي رسالة) هي:- مكتب صحة سيدى طلحة بكفرالشيخ، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدى سالم ، مكتب صحة دسوق أول،  مكتب صحة فوه، مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، المركز الطبي ببلطيم.

كورونا الحامول بلطيم دسوق كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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