الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إلى 230 درجة.. محافظ بورسعيد يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالأول الثانوي

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي، وذلك فى إطار حرص محافظ بورسعيد على تلبية رغبات أولياء الأمور، وحرصآ على مصلحة الطلاب وسير العملية التعليمية ببورسعيد.

وقرر محافظ بورسعيد النزول  بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية العامة على أن يتم القبول بالصف الأول ‏الثانوى العام بحد أدنى 230 درجة بمدارس (على سليمان الثانوية للبنين  -  القناة الثانوية للبنين - الغرفة التجارية الثانوية للبنات -  بورفؤاد الثانوية للبنات – الشهيد طيار أحمد أبو العطا الثانوية العسكرية للبنين)

كما يتم القبول بحد أدنى 225 درجة لجنوب وغرب بورسعيد للمدارس على أن يكون الطالب من أبناء القرى ( شهداء يناير الثانوية المشتركة بقرية أم خلف، شهداء بورسعيد الثانوية المشتركة بقرية المناصرة )، و يتم التقديم ورقيا من خلال إدارة التعليم الثانوى المركزية بديوان المديرية .‏

وأوضح "الغضبان" أن المنظومة التعليمية بالمحافظة ، شهدت تطورا غير مسبوقا ، وذلك انطلاقا من تحقيق خطة التنمية فى كافة المجالات ، و ايمانا بأهمية تنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن ، مشيرا أن الطالب له حق الاختيار فيما يراه مناسبا لمستقبله ، و يتم بذل  كافة الجهود اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية وتوفير مناخ تعليمي مناسب للطلاب.

النزول محافظ الحد الأدنى جنوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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