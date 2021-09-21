حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات إزالة البناء المخالف، فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.

حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء

حيث شن حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة للتصدى لأعمال بناء مخالف حيث تمكنت الحملة من إزالة أعمال بناء بدون ترخيص بالسوق التجارى بمنطقة سموحة وكذا فك شدة خشبية بالدور الثانى علوى بمنطقة احمد ابو سليمان.

حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء

وقام حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال صب سقف بالدور الأول علوى شارع القدس من ش السلام عزبة كردون وكذا إزالة أعمال صب مخالف بعزبة محسن نمرة 2 قبل شارع الشاذلى وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء

وشن حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة لإزالة أسوار مبانِ بالطوب الأبيض بالمهد بشارع سوميد كينج بحري وكذا إزالة حوائط بجزء بالدور الخامس شارع متفرع من شارع المسرح والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لإزالة التعديات بشارع السكة الحديد بجوار مزلقان برج العرب القديم عبارة عن سور من الطوب الأبيض والتحفظ على مواد البناء المستخدمة فى المخالفة.

حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء

وفي حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله نفذ المختصين حملات إزالة مكبرة أسفرت عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الإدارة العامة لري وصرف النوبارية بإجمالي 12 قرار بمساحة إجمالية حوالي 10774 م2 الكائنة بمصرف حارس، كما تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الإدارة العامة لرى وصرف النوبارية بإجمالي 10 قرارات بمساحة إجمالية حوالي 15315 م2 الكائنة (بمصرف حارس والبر الأيمن لترعة النوبارية) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.