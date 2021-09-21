كفر الشيخ تطلق مبادرة «رياضة 7 صباحًا» بمراكز الشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، مبادرة رياضة 7 صباحًا بمراكز شباب المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وذلك تحت شعار العب رياضتك زود مناعتك.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على أهمية التزام المشاركين في مبادرة ممارسة الرياضة بالمنزل أو بمراكز الشباب فى السابعة صباحًا، الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والتعقيم وارتداء الكمامة الطبية وقياس الحرارة، مثنيًا على إقبال من المواطنين على ممارسة الرياضة أيام السبت والثلاثاء والجمعة من كل أسبوع من السابعة إلى التاسعة والنصف صباحًا.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه قد تم تنفيذ تلك المبادرة من داخل تلك مراكز الشباب ومن داخل الملاعب والقاعات التابعة لتلك مراكز الشباب يومى "السبت، الثلاثاء، الجمعة" من كل أسبوع، حيث شارك مركز شباب الترزى ببيلا، ومركز شباب خليج قبلى بمطوبس وذلك ضمن خطة المركز عن شهر سبتمبر، موضحاً يهدف المشروع تنشئة الطلائع والشباب رياضيًا وبدنيًا.

وأضاف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أن هدف الوزارة هو نقل المبادرة وثقافة الرياضة لكافة أفراد الأسرة بمشاركة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتم تطوير الفكرة عن طريق المدرب المنزلى الذى يعمل من المنزل ويكون مؤهلًا ومدربًا، بدلًا من الذهاب لمراكز الشباب، وإطلاق مراكز خدمة مجتمعية بشأن العمل مع المؤسسات لإيصال الفكرة، بالإضافة لفقرات سوء التغذية والنحافة وشرح وسائل زيادة المناعة وممارسة الرياضة، جاء ذلك بإشراف وحضور عدد من القيادات التنفيذية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة في كافة المؤسسات الحكومية ووسائل المواصلات العامة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحة المواطنين.