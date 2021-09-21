الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باحث تونسى يكشف ملامح القانون الانتخابي الجديد: سيكون أكثر عدالة وواقعية

الباحث التونسى مصطفى
الباحث التونسى مصطفى عطيه

قال المفكر والباحث الاستراتيجي التونسي مصطفى عطية، إن القانون الانتخابي الذي جاء بمنظومة الفساد والإرهاب التي جثمت على صدور التونسيين عشرية كاملة من الجمر والتجهيل والتفقير والنهب والسرقة والتكفير، قانون أعرج وهجين وضعته حركة النهضة الإخوانية وزوائدها من الأحزاب الانتهازية على مقاسها وكسبت به في الانتخابات مكاسب تفوق بكثير حجمها الحقيقي، لذلك طالب الشعب التونسي في انتفاضته يوم 25 يوليو الماضي بإسقاط هذا القانون الجائر وهو ما استجاب إليه الرئيس قيس سعيد في إطار مسار التصحيح والإنقاذ الذي انتهجه.

وأكد عطية فى تصريحات لـ"الدستور"، أن التغيير سيكون جذريا بما يمثل إلغاء كاملا للقانون الانتخابي وسن آخر أكثر عدالة وواقعية وانسجامًا مع مبادئ وقيم وشروط والتزامات الديمقراطية السليمة وليس تلك المزورة التي امتطها حركة النهضة الإخوانية للهيمنة على السلطة.

وأشار عطية إلى أنه من أهم ملامح القانون الجديد هو تشديد شروط الترشح للانتخابات بكل أنواعها، وذلك لغلق الأبواب أمام الإرهابيين والتكفيريين وذوي السوابق العدلية والأميين والذين لهم تضارب مصالح، بالإضافة إلى اعتماد الترشح الفردي عوض الترشح بالقائمات وذلك لتمكين الناخبين من اختيار ممثليهم مباشرة ودون إلزام القائمات الحزبية المفروضة فرضا.

وتابع عطية: "كما سيتم رفع عتبة الحصول على مقعد في البرلمان إلى 5 بالمائة من نسبة الأصوات المتحصل عليها والتخلي نهائيا عن الفواضل التي توصل بها العديدون إلى الحصول على مقاعد برلمانية ومناصب سياسية من أمثال عراب الفوضى والتكفير وتسفير المغرر بهم إلى بؤر التوتر، منصف المرزوقي، الذي وصل إلى سدة الرئاسة المؤقتة بسبعة آلاف صوت فقط من البقايا أو بالأحرى الفواضل".

وأوضح عطية أن من الثابت أن يتضمن القانون الانتخابي الجديد فصولا متشددة للتصدي للتجاوزات والتدليس والتأثير غير القانوني على الناخبين والتمويل الأجنبي.

تونس الرئيس التونسي قانون الانتخابات النهضة الإخوانية الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

السيسى يطلق اسم المشير طنطاوى على القاعدة العسكرية بالهايكستب

الرئيس السيسي: منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت كفاءتها

تصدى بحكمة واقتدار لمخاطر أحاطت بمصر.. ماذا قال الرئيس السيسي عن طنطاوي؟

النتيجة بالألوان.. قرار جديد بشأن مقررات وأسلوب تقييم رابعة ابتدائى

«تأمين المحاور من الأشرار».. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح مشروعات سيناء

قطار العياط ينهي حياة طفل أثناء عبور شريط السكة الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» ترحب بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة