إعلان حالة الحداد العام 3 أيام على رحيل المشير طنطاوي

أكد متحدث الرئاسة، اليوم، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱، وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.

وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن».

وأضاف: «إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان».

واختتم الرئيس السيسي نعيه بالآية القرآنية الكريمة: «بسم الله الرحمن الرحيم (مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا) صدق الله العظيم».

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي سبب عدم تأجيل الافتتاحات في محافظة السويس بعد وصول خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وقال الرئيس السيسي في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء: «كان أمامنا خيار لتأجيل الافتتاحات المقرر إتمامها اليوم، إلا إننا رأينا إتمام المراسم لأن المشير طنطاوي كان رجل جاد يحب العمل».

ويأتي على قائمة أبرز المناطق التي يفتتحها الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، نفق الشهيد أحمد حمدي 2، لإضفاء مرونة أكبر على عملية ربط القاهرة والدلتا ومدن القناة الثلاثة السويس والإسماعيلية وبورسعيد بشبه جزيرة سيناء عن طريق امتداد النفق تحت المجرى الملاحي لقناة السويس.