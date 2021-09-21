الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تحالف الأحزاب المصرية» ينعى المشير طنطاوي

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية

نعى المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ورمز من رموز المؤسسة العسكرية المصرية. 

وتقدم المجلس بخالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة ابن مصر البار.

وأشار بيان التحالف إلى أن جميع أعضاء المجلس الرئاسي من رؤساء الأحزاب يسجلون للفقيد حبه الجم لمصر وشعبه وعطائه المخلص وحرصة على أمنها واستقرارها خاصة أن بعض رؤساء الأحزاب اقتربوا منه خلال إداراته لشئون البلاد عقب أحداث يناير 2011. 

وقدّم المجلس الرئاسي العزاء لشعب مصر والقوات المسلحة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد مصر وابنها البار المشير محمد حسين طنطاوي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم شعب مصر الصبر والسلوان.

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وائل لطفي

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