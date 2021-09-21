الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يوجه بضرورة الاهتمام بشبكة الطرق في الأماكن التي لم يخطط لها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بشبكة الطرق والصرف الصحي في الأماكن التي لم يخطط لها حتى الآن، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقرى والمناطق المجاورة لمناطق العمل.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تهتم بشبكة الطرق سواء في سيناء أو باقي الجمهورية ، لافتا إلى أن حجم الطرق التي تم تشييدها تجاوز المتفق عليه"، حيث أننا تجاوزنا بكثير الرقم المستهدف في شبكة الطرق القومية وهو 7 آلاف كيلو متر، وسوف يتم اعلانه بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة المجتمعات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي - حديثه إلى اللواء اركان حرب ايهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - متسائلا عن إهمال المناطق المجاورة لمنطقة الرويسات، مؤكدا أنه طالما تم عمل الطريق الرئيسي لمدخل شرم الشيخ حتى المطار كان يجب الدخول إلى الرويسات.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس السيسي السيسي

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