الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تفكر في رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة كورونا نهاية سبتمبر

اليابان
اليابان

أشار كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة اليابانية تعتزم إجراء مناقشات لبحث رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، في نهاية شهر سبتمبر الجاري، كما هو مخطط لها حاليا.

ونقلت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة، قوله في مؤتمر صحفي: "نود أن نحدد ما إذا كان بإمكاننا رفع حالة الطوارئ في الوقت المناسب"، مضيفا أن مستوى الضغط على النظام الطبي، سيؤخذ في الاعتبار بشكل خاص عندما يتم اتخاذ قرار بشأن رفع حالة الطوارئ.

وتخضع طوكيو و18 محافظة أخرى لحالة الطوارئ في الوقت الحالي، من ناحية أخرى، قالت وزيرة الصحة اليابانية، نوريهيسا تامورا، في مؤتمر صحفي منفصل عقد اليوم الثلاثاء أيضا، إن حدة الضغط على النظام الطبي تخف حاليا، مشيرة إلى أن أعداد المرضى المصابين بـ "كوفيد 19-" والذين يعانون من أعراض حادة، بالاضافة إلى حالات الوفاة الجديدة، آخذة في الانخفاض.

وقد سجلت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الثلاثاء، 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 49 حالة مقارنة بأمس، وبانخفاض 751 حالة مقارنة بيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها طوكيو منذ 21 يونيو الماضي.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 152 شخصا، بانخفاض 17 حالة، عما تم تسجيله أمس الاثنين، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 1429، بانخفاض 25 حالة، مقارنة بأمس الاثنين.

وقد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.97 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و904053.
 

مجلس الوزراء الياباني الحكومة اليابانية اليابان حالة الطوارئ كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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