التحالف العربي: اعتراض طائرتين مفختتين نحو خميس مشيط بالسعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما مليشيا الحوثي، نحو منطقة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وذكر التحالف العربي، في بيانٍ اليوم، أودرته وكالة الأنباء السعودية «واس» عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، مشددًأ على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

تدمير زورقين مفخخين

وقي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي مساء أمس الإثنين، عن تدمير زورقين مفخخين تتبع ميليشيا الحوثي بالصليف في اليمن، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك يهدد التجارة العالمية.

وأشار التحالف العربي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كما ندد التحالف، في بيانه، بانتهاك الميليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

إدانة خليجية

بأتي ذلك فيما أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ149، الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، والتي تجاوزت (380) صاروخًا باليستيًا، و(700) طائرة مسيرة، و(200) لغم بحري، و(80) زورقًا مفخخًا.

وأعرب المجلس الوزاري، خلال اجتماعه الخميس الماضي، عن استنكاره لتمادي ميليشيا الحوثي في استهدافها للمدنيين والأعيان المدنية في محافظة البيضاء ومحافظة مأرب وكذلك مخيمات النازحين في مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة المعاناة الإنسانية في اليمن.

ودعا المجلس الوزاري، المجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في المحافظتين، وبتحمل مسئولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.