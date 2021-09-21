أحمد أبوالغيط ينعي المشير طنطاوي: أعطى لأمته الكثير

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بكل الحزن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق في مصر، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية طويلة حافلة بالعطاء.

وقال أبوالغيط، في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة: “لقد أعطي الفقيد لأمته الكثير منذ كان ضابطا يافعاً في القوات المسلحة المصرية وحتي نهاية مسيرته الطويلة على أعلى درجات السلم العسكري، مروراً بمحطات رئيسية في حياته وحياة مصر أبرزها حرب أكتوبر المجيدة وانتقال السلطة عام ٢٠١١ إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإدارة شؤون البلاد في أدق وأصعب المراحل”.

وأضاف البيان: “وإذ يتوجه الأمين العام بخالص التعزية الي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والي مصر حكومة وشعباً، بخالص العزاء في هذا المصاب، فإنه يدعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير في فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه وأن يمن على أسرته ومحبيه بالصبر والسلوان”.

وتوفي وزير الدفاع المصري الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاما.

وتولى طنطاوي إدارة شؤون البلاد باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع بعد ثورة 25 يناير.