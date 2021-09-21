الرئيس السيسي: منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت كفاءتها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إن منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت كفاءتها في محافظة بورسعيد،مشيرا إلى أن العائد الصحي والإنساني لتلك المنظومة على المواطنين ضخم للغاية.

ودعا الرئيس السيسي، في مداخلة خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء، المواطنين والمشاركين في منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات التي ذكرتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الى التحرك معا وبأسرع وقت للانتهاء من إجراءات التوثيق والبيانات حتى يتسنى الاستفادة بأسرع وقت ممكن بالمزايا التي تقدمها تلك المنظومة".

وأضاف السيسي، أن تجربة بورسعيد تثبت أقدامها كل يوم وتؤكد لنا كفاءة النظام الذى نسير فيه.. وقال "إن تلك المنظومة كان من المقرر الانتهاء منها في 15 عاما لكننا عملنا على إنجازها في وقت أقل ، يصل إلى 10 سنوات، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير كافة مجالات الحياة لقرابة 60% من سكان مصر تتضمن إجراءات كثيرة لكافة الوزارات ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة على سبيل المثال لها مستشفيات تسعى لرفع كفاءتها وأخرى ستقام وفقا للمبادرة ، وينطبق نفس الأمر على المدارس التابعة للتربية والتعليم.

وشدد الرئيس على أنه تم اختصار الفترة الزمنية لتنفيذ الخطط الواردة في المبادرة من جانب الدولة المصرية من 10 سنوات إلى 3 سنوات فقط ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تنخفض مدة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة المحافظات لأقل من 10 سنوات، لكن يصعب ذلك نتيجة عدد من الاعتبارات المقدرة، مشيرا إلى أنه يمكن تقليص مدة السنوات العشر قليلا باعتبار أن العائد الصحي والإنساني على المواطنين ضخم للغاية

وقال انه كلما استطعنا إدخال أكبر عدد من الأفراد أو المحافظات في تلك المنظومة قإن ذلك سيكون له تأثير في تحسين جودة الخدمة الصحية التى تقدم للمواطنين.

وشدد الرئيس على أهمية تسجيل البيانات في منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات وإدراجها في قواعد البيانات الموجودة في وزارة الصحة والمستشفيات.