الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 31 ألفا و200 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الإثنين وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء 31 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 31 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و557 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه استعرض، خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حجم التطور الهائل الذي حققته مصر في مجال البنية التحتية وربطها بالشبكات الكهربائية، مشيرًا إلى سعى مصر للاكتفاء من كل موارد الطاقة بما يلبي كافة احتياجات التنمية مع التركيز على رفع كفاءة الطاقة الكهربائية للمستهلكين.

وأشار الوزير - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا- إلى وجود ربط كهربائي ناجح بين مصر وكل من الأردن وليبيا والسودان معربا عن أمله في أن يكون هناك قريبًا ربط كهربائي مع السعودية، إضافة إلى تطلع مصر لربط كهربائي أيضًا مع قبرص وكريت.

وأضاف الدكتور شاكر أن المحطات النووية هي أحد الوسائل الهامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن مزيج الطاقة في مصر يحتوي على العديد من الموارد المتنوعة ومنها أيضا العديد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وزارة الكهرباء الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة ميجاوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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