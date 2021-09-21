«التعليم العالي»: 10% نسبة الأعداد المُقرر قبولها من طلاب الشهادات الفنية بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى نسبة الأعداد المُقرر قبولها من حَملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب وهي 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، بحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

وأضافت أن عدد الرغبات المُتاحة أمام الطالب للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني هي 75 رغبة فقط.

كما أوضحت الوزارة كيفية تسجيل الرغبات والحفاظ على سرية البيانات من خلال هذه الخطوات:

- عند تسجيل الرغبات، يجب تسجيل كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، حتى لا يفقد فرصة التحويل المُناظر.

- من الضروري الحفاظ على الرقم السري المُدون باستمارة النجاح، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

- يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

- ويمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

و يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المُرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح المبدئية، وذلك في ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه.

