الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة «تعلم مبادئ فن الكاريكاتير» في بيت السناري

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تُنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير، ورشة عمل مجانية للنشء والشباب تحت عنوان "تعلم مبادئ فن الكاريكاتير"، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 22 سبتمبر في تمام الرابعة عصرًا، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.


تركز الورشة على التعريف الصحيح بفن الكاريكاتير وجذوره التاريخية، ورواده الأوائل، مع توضيح الأنواع الأكثر تميزًا لهذا الفن من حيث المحتوى والشكل والأسلوب، هذا بالإضافة إلى توضيح الفرق بين كاريكاتير الواقع والخيال، وكذلك المهارات الواجب توافرها في فنان الكاريكاتير. ويُصاحب ذلك تطبيقات عملية لنماذج من رسومات الكاريكاتير، بحيث يتمكن الحضور في النهاية من تعلم مبادئ الرسم والبورتريه الكاريكاتيري.

يدير الورشة عبد الله الصاوي؛ وهو باحث في تاريخ الكاريكاتير المصري ومؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وقد صدر له العديد من الكتب في مجال فن الكاريكاتير، كما أقام العديد من المعارض منها: حرب أكتوبر، وروسيا.

ويحاضر في الورشة الفنان عماد عبد المقصود؛ رسام الكاريكاتير بمؤسسة روز اليوسف، الحاصل على عديد من الجوائز المحلية والدولية.

تهدف الورشة إلى اكتشاف الموهوبين في مجال فن الكاريكاتير، ودعمهم ورعايتهم، من خلال تزويدهم بالأفكار والمهارات الفنية الدقيقة، وتأتي الورشة ضمن مبادرة "الكاريكاتير للجميع"، التي أطلقها مشروع ذاكرة الكاريكاتير في شهر إبريل الماضي.

تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وتستهدف النشء والشباب من سن 12 إلى 25 سنة.

مكتبة الاسكندرية مبادئ فن الكاريكاتير بيت السناري الأثري الورشة الواقع والخيال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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