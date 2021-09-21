وكيل الشيوخ: المشير طنطاوى عبر بمصر إلى بر الأمان فى وقت انهارت فيه دول وضاعت شعوب

نعت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحة الأسبق.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ إن مصر فقدت اليوم رجلا من أخلص أبطالها الأوفياء الذين حرصوا على التضحية بكل ما يملكون من أجل حماية تراب الوطن ومقدراته وشعبه.

وأضافت أن المشير محمد حسين طنطاوي تولى المسئولية في مصر في مرحلة من أصعب المراحل وعبر بها إلى بر الأمان في وقت انهارت فيه دول وضاعت شعوب.

وأشارت إلى أن رحلة المشير طنطاوي كانت رحلة عطائه ممتدة في مختلف المواقع التي تولاها إذ كان قائداً عاماً للقوات المسلحة وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي لأكثر من عقدين.

ولفتت إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي سجل بطولات مشهودة في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، وكان دائماً قائداً عسكرياً قدوة لأبنائه في القوات المسلحة و للمصريين في كل المواقع، داعية المولى عز وجل أن يتغمد فقيد مصر الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.