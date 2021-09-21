تقارير عالمية عن المشير طنطاوي: كان رجلا مخضرما يحرص على استقرار بلاده

نعت تقارير دولية عدة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء، واصفة إياه بأنه كان رجلا مخلصا ومحبوبا قضى عمره في خدمة بلده وشارك في حروبها وسياستها حتى أصبح رجلا عسكريا مخضرما، كما أشارت إلى أنه تولى رئاسة البلاد في فترة صعبة كانت مليئة بالاضطرابات السياسية، ولكنها تعامل معها بمنتهى الحكمة النابعة من حرصه على الحفاظ على استقرار البلاد .

رويترز: جعل المؤسسة العسكرية تكتسب قدرا كبيرا من الإشادة في عهده

نعت وكالة "رويترز" للأنباء المشير طنطاوي قائلة إنه قائدا عسكريا نال العديد من الأوسمة وشارك في حروب مصر ضد إسرائيل في أعوام 1956 و1967، كما شارك في حرب أكتوبر وظل متوليا لمنصب وزير الدفاع لما يقرب من 21 عاما.

ولفتت إلى أن طنطاوي ترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر لعام ونصف العام بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011، مضيفا إنه بالرغم من قربه لمبارك، إلا إنه ساهم في تهدئة المتظاهرين في أحداث 2011 مما أكسب المؤسسة العسكرية في عهده قدرا كبيرا من الإشادة.

فرانس برس: مخضرم في حروب مصر وكان ساحرا ومحبوبا

نعت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، ، ووصفته بالرجل "المخضرم في حروب مصر وسياستها" مشيرة إلى أنه توفي بعد أن قدم الكثير لبلاده.

ولفتت الوكالة إلى أن طنطاوي، الذي توفي عن عمر يناهز الـ 85 عامًا، كان من قدامى المحاربين في الجيش المصري، حيث شارك في ثلاث حروب ضد إسرائيل في أعوام 1956 و1967 كما كان أحد أبطال حرب اكتوبر المجيدة 1973 ، مضيفة إنه بدأ حياته المهنية كجندي مشاة وخدم خلال حرب السويس في عام 1956، وتقلد مناصب عسكرية أخرى، وكان قائد أحد ألوية الدفاع الجوي في 1995.

وأشارت الوكالة إلى أن موقع ويكيليكس كان كشف النقاب عن برقية من برقيات الخارجية الأمريكية تعود الى العام 2008 تصف المشير طنطاوي بأنه "لطيف ومهذب"، كما وصفته بأنه "ساحر ومحبوب، يحرص على استقرار النظام".

ونوهت إلى أنه كان وزيرا للدفاع لما يقرب من 21 عاما، وشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لفترة طويلة، مشيرة إلى أنه خلال فترة توليه السلطة شددت حكومته على إن مصر ستظل ملتزمة بمعاهداتها الإقليمية والدولية.

وتابعت إنه خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع، كان هناك إشادات عدة بالقوات المسلحة المصرية كقوة وطنية موحدة خلال أحداث يناير 2011.

جولف نيوز: قاد البلاد بحكمة في أوقات مضطربة وصعبة

من جهتها، أشارت صحيفة "جولف نيوز"، إلى إن رئاسة الجمهورية نعت وفاة المشير طنطاوي في بيان، ونقلت عن البيان قوله "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن".

وتابعت الصحيفة أن البيان وصف الطنطاوي بأنه كان "قائداً ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر."

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى واجب العزاء لأسرة طنطاوي واصفا إياه بـ "رجل البطولة".

وقدمت الصحيفة لمحة عن حياة المشير طنطاوي، حيث قالت إنه ولد في القاهرة في أكتوبر 1935، وتخرج من الكلية الحربية المصرية في عام 1956، وشارك في حروب 1967 و 1973 ضد إسرائيل، كما شغل منصب الملحق العسكري لمصر في باكستان وأفغانستان، تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993.

وبينت أنه تم تسمية العديد من مؤسسات الدولة في مصر باسمه اعترافا بمكانته.

وذكرت إن طنطاوي تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار البلاد لعدة أشهر، بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وتابعت أن المشير طنطاوي أُحيل للتقاعد في 12 أغسطس 2012، ومُنح قلادة النيل وعين مستشارًا لرئيس الجمهورية.