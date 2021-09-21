الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا ينعى المشير طنطاوي: أحد رجال مصر الخالدين

محافظ قنا
محافظ قنا

نعى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعياً الله عزوجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وقال محافظ قنا إن الراحل العظيم من رجالات مصر الخالدين الذي ضرب نموذجاً مميزاً للقيادة العسكرية الوطنية، كما أنه شهد على لحظات حاسمة وفارقة في تاريخ الوطن، من منطلق إيمانه وحبه لوطنه، فهو من حمى مصر بعد ما حدث في 2011، فضلاً عن أنه بطل من أبطال أكتوبر النبلاء الذين حققوا النصر التاريخي واستعادة كرامة الأمة المصرية في السادس من أكتوبر عام 1973.

وأضاف أن الراحل العظيم سيبقى بكل ما فعله في قلوبنا ما حيينا، وستذكره الأجيال جيلاً بعد جيل.

الله مصطفي محمد لتر ماء محافظ ابطال أكتوبر المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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