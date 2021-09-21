محافظ قنا ينعى المشير طنطاوي: أحد رجال مصر الخالدين

نعى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعياً الله عزوجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وقال محافظ قنا إن الراحل العظيم من رجالات مصر الخالدين الذي ضرب نموذجاً مميزاً للقيادة العسكرية الوطنية، كما أنه شهد على لحظات حاسمة وفارقة في تاريخ الوطن، من منطلق إيمانه وحبه لوطنه، فهو من حمى مصر بعد ما حدث في 2011، فضلاً عن أنه بطل من أبطال أكتوبر النبلاء الذين حققوا النصر التاريخي واستعادة كرامة الأمة المصرية في السادس من أكتوبر عام 1973.

وأضاف أن الراحل العظيم سيبقى بكل ما فعله في قلوبنا ما حيينا، وستذكره الأجيال جيلاً بعد جيل.