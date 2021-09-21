اللواء حسن جميل ناعيا المشير طنطاوي: حافظ على كيان الدولة

قال اللواء حسن جميل الهرمبل، لواء أركان حرب بحري متقاعد، إن المشير حسين طنطاوي، شخص منضبط واهتم خلاله عمله الطويل بالقوات المسلحة، بجدية العمل فيها وحافظ على المؤسسة العسكرية في أن تكون قوة مؤثرة ورادعة طبقا لمتطلبات القوة الشاملة.

وأضاف الهرمبل، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن المشير له بصمة واضحة ومؤثرة في قوة الجيش المصري ومحافظته على مكانته وثباته وعدم تأثره بأي تقلبات اقتصادية أو سياسية مرت بها الدولة، منوهًا إلى دور المشير البارز في الفترة من يناير 2011، خاصة مع محاولات هدم الدولة المصرية إبانها.

وأوضح: المشير الراحل حافظ على كيان الدولة المصرية ومضى بها على خيط رفيع ومنع سقوطها ومخطط دخولها حرب أهلية، وحافظ فيها على وحدة الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي كانت تحيط بالدولة من كل جانب.

وأشار: استطاع أن يعبر بجمهورية مصر العربية من عنق الزجاجة إلى أن تم تسليمها إلى شخص استطاع أن يبدأ الحفاظ على الدولة بتقوية مؤسساتها ومواجهة قوى الشر، ووضع قواعد وأسس الجمهورية الجديدة.