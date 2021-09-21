الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسامه ربيع: قناة السويس الجديد كانت بداية لقاطرة المشروعات التنموية

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن افتتاح الرئيس لقناة السويس الجديدة كان قاطرة المشروعات التنموية التي أنجزت بسواعد مصرية خلال زمن لم يتجاوز العام الواحد، لتكون عنوانًا على أبرز ملامح المرحلة الجديدة التي تعيشها مصر تحت قيادتكم. 

حيث شهد المواطنين مرحلة جديدة تضاف إلى بلدهم مع إشراقة كل صباح حتى بات من الصعب على المراقبين والمتابعين، أن يلحقوا ما يتم من انجاز يشهد له العالم أجمع وترصده المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية المتخصصة التي باتت تضع مصر في مركز متقدم بين الدول التي تحقق معدلات كبيرة ترقى إلى مستوى الطفرة من النمو والتقدم في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، نفق أحمد حمدي 2، مؤكدًا أن نفق أحمد حمدي 2 يعد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي الغالية لأبناء سيناء بمناسبة احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، رمز الإرادة المصرية الصلبة التي لا تلين في مواجهة أصعب الظروف والتحديات. 

وأوضح ربيع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدشن  مرحلة جديدة في تاريخ وطننا، حيث يسعى  لوضعه على طريق الانطلاق الى آفاق جديدة من التنمية والتطوير لم تشهدها مصر من قبل.

ويأتي افتتاح هذا النفق العملاق ضمن رؤيتكم الطموحة للمشروع الاستراتيجي لتنمية سيناء والتي تحظى بأولوية قصوى ودعم غير مسبوق على مختلف الأصعدة حيث يعزز النفق الجديد منظومة ربط سيناء بأرض الوطن، ضمن 20 نقطة عبور مختلفة تربط بين ضفتي القناة مقسمة إلى 3 قطاعات رئيسية، مشيرًا أن لهذه المنظومة من الأنفاق العملاقة دور فاعل في زيادة معدلات الصادرات من موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء في بورسعيد أو السويس.

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