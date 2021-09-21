ورش عمل بـ«إعلام القاهرة» لمناقشة الوضع الراهن للتدريب العملي والميداني وسبل تطويره

تُنظِّم كلية الإعلام في جامعة القاهرة، غداً الأربعاء، ورشتي عمل لمناقشة الوضع الراهن للتدريب العملي والميداني لطلاب قسمي الإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، في إطار أنشطة مشروع تأهّل الكلية للاعتماد الدولي الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، ورئيس المشروع، بأنّ الكلية تسعى في المرحلة المقبلة إلى إحداث تطوير نوعي في برامج التدريب العملي والميداني بكل برامج الكلية (الصحافة والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلام باللغة الإنجليزية)، سواء من خلال التدريب الداخلي بالكلية في جريدة «صوت الجامعة» التي تصدر أسبوعياً واستديوهات الكلية وتدريب الطلاب على صحافة الفيديو وصحافة الموبايل واستخدام الوسائط المتعددة في الإنتاج الرقمي والمرئي والتسويق الرقمي، أو من خلال التدريب الميداني من خلال عقد برتوكولات تعاون مع المؤسسات الإعلامية والإنتاجية لتدريب الطلاب في سوق العمل.

بدورها، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، المدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية، والمدير التنفيذي للمشروع، إنَّ هذه الورش يتم تنظيمها من خلال الأقسام العلمية، حيث تتم ورشة قسم الإذاعة والتليفزيون، بإشراف الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وتشرف على ورشة قسم العلاقات العامة والاعلان، الدكتورة داليا عبد الله، رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان.

ويشارك في هذه الورش طلاب كل قسم والأساتذة المشرفين على برامج التدريب وكذلك المدرسين المساعدين والمعيدين فضلاً عن الخبراء والإعلاميين الذين يشاركون في تدريب الطلاب.

وتناقش الورش تقييماً موضوعياً للوضع الراهن للتدريب العملي والميداني من حيث نقاط القوة والضعف وطرح رؤى ومقترحات لتطوير برامج التدريب وذلك تمهيداً لوضع خطة تنفيذية للتطوير محددة الأهداف والمتطلبات المادية والبشرية والوسائل والقائمين بالتنفيذ والجدول الزمني وطرق تقييم التدريب ومتابعة أثره.

وسيتم عقد ورشتي عمل لبرامج التدريب العملي والميداني بقسم الصحافة وشعبة الإعلام باللغة الإنجليزية الأسبوع المقبل.