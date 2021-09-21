الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البحوث الإسلامية» ينعى المشير طنطاوى: كان له دور بارز فى حماية الوطن

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 85 عامًا.

وذكر المجمع - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الفقيد كان له دور بارز في حماية الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره على مر عقود مضت، وخلال فترات مهمة في تاريخ الدولة المصرية.

كما يتقدم المجمع بخالص التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الوطن في ميزان حسناته.

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

تولى المشير طنطاوي إدارة شئون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

البحوث الاسلامية طنطاوى السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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