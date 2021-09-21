أحمد داود يروّج لفيلمه «يوم 13» على صفحاته بـ«السوشيال ميديا»

بدأ أحمد داود الترويج لفيلم الرعب “يوم 13” الذي تصدر بطولته، وذلك باستخدام صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تخصيص “يوم 13” من كل شهر لنشر صورة مُعلقًا عليها "النهارده يوم 13"، وسط تساؤل روّاد السوشيال ميديا عن السبب، خاصةً وأن الفيلم هو المصري الأول الذي سيُعرض بالكامل بتقنية “3D” في مصر والشرق الأوسط.

ويشارك داود في بطولة الفيلم النجمة دينا الشربيني، وقد نشر داود مؤخرًا فيديو يجمع أعمالهما المشتركة، وفي نهاية الفيديو فيلم “يوم 13”، وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي معلومات تخص الفيلم، سوى أن داود يقوم بشخصية عز الدين، الذي يعود إلى منزل عائلته الكبير بعد غربة طويلة، ليواجه ماضي مرعب يحاول نسيانه.

وبجانب فيلم “يوم 13”، أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.