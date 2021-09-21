الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد داود يروّج لفيلمه «يوم 13» على صفحاته بـ«السوشيال ميديا»

أحمد داوود
أحمد داوود

بدأ أحمد داود الترويج لفيلم الرعب “يوم 13” الذي تصدر بطولته، وذلك باستخدام صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تخصيص “يوم 13” من كل شهر لنشر صورة مُعلقًا عليها "النهارده يوم 13"، وسط تساؤل روّاد السوشيال ميديا عن السبب، خاصةً وأن الفيلم هو المصري الأول الذي سيُعرض بالكامل بتقنية “3D” في مصر والشرق الأوسط.

ويشارك داود في بطولة الفيلم النجمة دينا الشربيني، وقد نشر داود مؤخرًا فيديو يجمع أعمالهما المشتركة، وفي نهاية الفيديو فيلم “يوم 13”، وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي معلومات تخص الفيلم، سوى أن داود يقوم بشخصية عز الدين، الذي يعود إلى منزل عائلته الكبير بعد غربة طويلة، ليواجه ماضي مرعب يحاول نسيانه.

وبجانب فيلم “يوم 13”، أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج  Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

 

الشربينى الشرق الأوسط تصوير مواقع التواصل مستوى مارس صورة خلال الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

السيسى يطلق اسم المشير طنطاوى على القاعدة العسكرية بالهايكستب

تصدى بحكمة واقتدار لمخاطر أحاطت بمصر.. ماذا قال الرئيس السيسي عن طنطاوي؟

«رجل الحروب الـ 5».. بطولات سطرت اسم المشير طنطاوي في التاريخ

الرئيس السيسي يصل السويس لافتتاح عدد من المشروعات القومية

قائد «ما بعد العاصفة».. كيف قاد المشير طنطاوى مصر بعد «25 يناير»؟

«الأبطال لا يموتون».. فيديو نادر للمشير طنطاوي يروي بسالة الكتيبة 16 مشاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

اشتية: حكومة إسرائيل تُمنهِج الاستيطان للقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية