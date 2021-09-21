أرمينيا تسجل 494 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 254 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في أرمينيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 254 ألفا و 436 حالة.

وذكرت وزارة الصحة - حسبما ذكرت وكالة أنباء (أرمين برس) الأرمينية - أنه تم تسجيل خلال الفترة نفسها، 18 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و161 حالة، فيما تعافى 390 شخصا؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 236 ألفا و968 شخصا.