الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرمينيا تسجل 494 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 254 ألفا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة في أرمينيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 254 ألفا و 436 حالة.

وذكرت وزارة الصحة - حسبما ذكرت وكالة أنباء (أرمين برس) الأرمينية - أنه تم تسجيل خلال الفترة نفسها، 18 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و161 حالة، فيما تعافى 390 شخصا؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 236 ألفا و968 شخصا.

يريفان أرمينيا كوفيد - 19

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