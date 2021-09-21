الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ 276 مشروعا بسيناء بـ198 مليار جنيه

اللواء إيهاب الفار
اللواء إيهاب الفار

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن أرض سيناء تشهد مجموعة من القلاع الصناعية والسياحية والعمرانية؛ بهدف تحقيق التوازن لخريطة السكان في مصر، وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وتنمية شبه جزيرة سيناء؛ ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأضاف خلال كلمته على هامش افتتاح حزمة مشروعات تنموية بشبه جزيرة سيناء، على رأسها نفق الشهيد أحمد حمدي 2، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدولة خططت لإنشاء شبكة طرق قومية تمثل البنية الأساسية لشرايين التنمية؛ لتسهيل التبادل التجاري، وربط سيناء ببقية المحافظات.

وتابع: «مشروعات الطرق والكباري والأنفاق من أهم دعائم تطوير سيناء؛ لذلك سابقت الدولة الزمن لتدشين هذه المشروعات بأيادي مصرية في وقت قياسي».

وأكد أن الدولة نفذت 276 مشروعا تنمويا بتكلفة 198 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات أخرى ليصل إجمالي المشروعات إلى 418 مشروعا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وهو النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتي آسيا وإفريقيا.

ويُمثل نفق الشهيد أحمد حمدي 2، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يُمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدي "1"، في ظل تنامي حركة التعمير والتنمية في شبه جزيرة سيناء، انساقًا مع سياسات دولة 30 يونيو واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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